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Семин считает, что Тикнизян может уехать в европейский чемпионат

В 2023 году он провел четыре матча за сборную Армении.
04 августа 2023 16:30
автор: Виталий Овсянников

76-летний российский специалист Юрий Семин, ранее возглавлявший московский «Локомотив», прокомментировал перспективы игрока железнодорожников Наира Тикнизяна продолжить карьеру в Европе.

«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать. Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало, и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Несмотря на то, что Тикнизян выступает на позиции защитника, он забил уже четыре гола за «Локомотив» в трёх матчах нового сезона.

источник: «РБ-Спорт»
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