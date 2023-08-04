Семин считает, что Тикнизян может уехать в европейский чемпионат

76-летний российский специалист Юрий Семин, ранее возглавлявший московский «Локомотив», прокомментировал перспективы игрока железнодорожников Наира Тикнизяна продолжить карьеру в Европе.

«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать. Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало, и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — цитирует Семина «РБ Спорт».

Несмотря на то, что Тикнизян выступает на позиции защитника, он забил уже четыре гола за «Локомотив» в трёх матчах нового сезона.