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Миранчук пропустит выезд «Аталанты» в Берлин, россиянин не был включен в состав команды

Алексей может оказаться в резерве итальянского клуба.
Миранчук пропустит выезд «Аталанты» в Берлин, россиянин не был включен в состав команды
04 августа 2023 16:48
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук не вошёл в число футболистов, которые отправятся в Берлин на матч с «Унионом». Об этом сообщает официальный сайт команды.

В список игроков вошли 23 футболиста, среди которых не оказалось Миранчука.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук получит минимум игрового времени в «Бергамо Кальчо» в предстоящем сезоне, если не сможет найти себе новый клуб этим летом.

Напомним, что в минувшем сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче туринцев, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.

источник: ФК «Аталанта»
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