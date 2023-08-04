Миранчук пропустит выезд «Аталанты» в Берлин, россиянин не был включен в состав команды

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук не вошёл в число футболистов, которые отправятся в Берлин на матч с «Унионом». Об этом сообщает официальный сайт команды.

В список игроков вошли 23 футболиста, среди которых не оказалось Миранчука.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук получит минимум игрового времени в «Бергамо Кальчо» в предстоящем сезоне, если не сможет найти себе новый клуб этим летом.

Напомним, что в минувшем сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче туринцев, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Его соглашение с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.