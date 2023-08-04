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Непомнящий считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ

Столичный клуб начал сезон с двух побед.
04 августа 2023 16:50
автор: Александр Кожевников

Знаменитый российский тренер Валерий Непомнящий высказался о старте сезона РПЛ.

«Краснодар», мне кажется, сегодня грозная сила, и он реально будет претендовать на место в четверке, по меньшей мере. В начале еще можно было бы выделить «Рубин», но в последней игре с «Оренбургом» как-то он не очень блеснул. Какого-то устоявшегося мнения о ярких командах сейчас нет. Понятно, что «Спартак» — команда, которая будет претендовать. Но «Спартак» — команда настроения, неизвестно, чего от нее ждать. Если не считать игры ЦСКА в матче против «Урала», то потом они себя тоже проявили как положено. Все размыто пока», —приводит слова Непомнящего «Газета.ру».

Напомним, в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля обыграли дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1), а в Кубке России оказались сильнее «Краснодара» (2:1). В третьем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 5 августа в Казани. Начало в 17.30 по московскому времени.

источник: «Газета.Ru»
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