Шомуродов прокомментировал переход Файзуллаева в ЦСКА

28-летний узбекский футболист Эльдор Шомуродов, выступающий за итальянский «Кальяри» на позиции нападающего, поделился мнение о переходе своего соотечественника Аббосбека Файзуллаева в московский ЦСКА.

По мнению капитана сборной Узбекистана, это один из лучших молодых игроков страны.

«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане. Это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал. Конечно, ему потребуется некоторое время на адаптацию, но я уверен, что он будет радовать болельщиков своей игрой» — сказал Шомуродов в интервью изданию «Чемпионат».

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 500 тысяч евро, а контрактное соглашение будет заключено по схеме 3+1.