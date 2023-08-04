«Что он сделает в 19 лет?» Пономарёв прокомментировал трансфер Файзуллаева в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о переходе своего соотечественника Аббосбека Файзуллаева в московский ЦСКА.

«Что он сделает в 19 лет? Какой он зрелый футболист? Из него уникальный игрок получится? В принципе, у нас есть хорошие ребята. Они должны освоиться в составе, поверить в себя. На позиции этого узбека нужно владеть мячом, хорошо видеть поле, иметь хороший пас, скорость и выносливость. Но в 19 лет выдержать такую нагрузку очень тяжело», - приводит слова Пономарева «Спорт-Экспресс».

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 500 тысяч евро, а контрактное соглашение будет заключено по схеме 3+1.