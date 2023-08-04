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Танасиевич не считает, что «Зенит» платит «Спартаку» за зарплату Кержакова

Александр возглавил сербский клуб перед стартом сезона.
04 августа 2023 17:51
автор: Александр Кожевников

Йован Танасиевич, бывший защитник «Динамо», отреагировал на теории заговора о том, что «Зенит» платит Александру Кержакову зарплату за работу в сербском «Спартаке».

«Знаете, сейчас слишком много теорий заговора. Думаете, «Зенит» даёт деньги на зарплату Кержакова? Я почти уверен, что нет. Саша неплохо проявил себя в России. Поэтому заслужил предложение из Сербии своей работой. Ему здесь всё нравится, кроме острой еды. Но к этому он быстро привыкнет», — приводит слова Танасиевича «Чемпионат».

В первом туре сербской лиги «Спартак» под руководством российского тренера победил на своём поле команду ИМТ со счётом 2:1.

Напомним, Кержаков возглавил клуб перед стартом нового сезоне.

источник: Чемпионат.com
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