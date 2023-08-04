Кокорин в составе «Фиорентины» отправился в Англию

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявлен в состав команды для участия в товарищеском турнире в Англии, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
«Фиорентина» везет в Англию 27 футболистов. В списке помимо Александр Кокорина: Лоренцо Аматуччи, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Йосип Брекало, Микеле Черофолини, Пьетро Комуццо, Додо, Жозеф Альфред Дункан, Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе, Хино Инфантино, Лука Йович, Микаель Кайоде, Кристиан Куаме, Роландо Мандрагора, Томмасо Мартинелли, Лукас Куарта, Артур Кабрал, Никола Миленкович, Луис Мунтяну, Фабьяно Паризи, Артур, Лука Раньери, Абдельхамид Сабири, Пьетро Терраччано и Томмазо Ваннукки.
Турнир «Sela Cup» пройдёт в Ньюкасле, участниками станут «Ницца», «Ньюкасл», «Фиорентина» и «Вилльярреал».