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Мостовой: если посмотреть на состав «Спартака», поспорить может только «Зенит»

Легенда российского футбола – о перспективах красно-белых.
04 августа 2023 18:22
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и российской сборной Александр Мостовой прокомментировал перспективы красно-белых на сезон РПЛ-2022/23.

Бывший футболист считает, что навязать конкуренцию подопечным Гильермо Абаскаля сможет только «Зенит».

«У «Спартака» есть глубина и усиление. Мы видим, что Бонгонда становится чуть ли не лучшим, Промес в порядке, Соболев и Джикия вернулись. Если посмотреть на состав и скамейку «Спартака» — поспорить может только «Зенит». Но у красно-белых тоже есть проблемы в обороне. Всё равно в матче с «Рубином» для меня фаворит «Спартак», — сказал Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, в 3-м туре РПЛ московский «Спартак» сыграет гостевой матч против «Рубина». Игра состоится 5 августа.

источник: Чемпионат.com
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