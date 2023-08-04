В ЦСКА рассказали, почему подписали Файзуллаева

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о трансфере полузащитника Аббоса Файзуллаева в клуб.

«Аббос привлек наше внимание яркой игрой за свой клуб и сборную. На Кубке Азии мы его смотрели. Соответственно, он подтвердил наше предположение о его потенциале. Дальше был показательный чемпионат мира (до 20 лет – прим.), когда уже уровень сопротивления был выше. И он опять себя продемонстрировал на очень высоком уровне.

Это будет проект клуба по развитию Аббоса», - приводит слова Мовсесьяна пресс-служба команды.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 500 тысяч евро, а контрактное соглашение будет заключено по схеме 3+1.