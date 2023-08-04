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Промес оценил старт сезона для «Спартака»

Команда одержала две победы в двух турах.
04 августа 2023 18:48
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал начало сезона для его команды.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно. Само собой, мы всегда должны стремиться играть «на ноль». Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», - приводит слова Промеса пресс-служба команды.

Напомним, в чемпионате России подопечные Гильермо Абаскаля обыграли дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1), а в Кубке России оказались сильнее «Краснодара» (2:1). В третьем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет 5 августа в Казани. Начало в 17.30 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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