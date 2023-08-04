«Реал» попытается купить Влаховича в случае срыва сделки по Мбаппе

Сегодня, 4 августа, издание Cadena SER сообщает о том, что «Реал» определился с нападающим, которого постарается приобрести, в случае если сорвется сделка по Килиану Мбаппе.

Согласно данным источника, этим футболистом является форвард «Ювентуса» Душан Влахович. Отмечается, что мадридский клуб уже прорабатывает этот вариант.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов отдать Влаховича лондонскому «Челси» в обмен на бельгийца Ромелу Лукаку.

В минувшем сезоне сербский нападающий сыграл 42 матча за туринский клуб, в которых забил 14 голов и оформил четыре результативные передачи. Его текущее соглашение с «Ювентусом» рассчитано до середины 2026 года.