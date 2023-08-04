Сперцян и Кордоба выйдут в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Пари НН»

«Краснодар» и «Пари НН» опубликовали стартовые составы на матч третьего тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Батчи, Кордоба.

«Пари НН»: Нигматулин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Михайлов, Майга, Севикян.

Матч в Краснодаре начнется в 20:00 по московскому времени. Главным судьей матча назначен Артем Любимов, помогать ему будут Кирилл Большаков и Дмитрий Семенов. За работу видеоассистента рефери будет отвечать Артур Федоров.