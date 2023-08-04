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«Бавария» и «Интер» достигли соглашения о трансфере Яна Зоммера

Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
04 августа 2023 19:11
автор: Александр Евграфов

Вратарь мюнхенской «Баварии» Ян Зоммер перейдёт в миланский «Интер», сообщает журналист Николо Скира в публикации, размещенной в социальных сетях.

По данным источника, соглашение, которое будет подписано швейцарским голкипером после перехода, рассчитано до лета 2025 года. 34-летний вратарь перешел в «Баварию» в январе 2023 года из мёнхенгладбахской «Боруссии», заменив получившего травму основного голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера. В составе мюнхенского клуба Зоммер провел 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом Германии.

В составе взрослой сборной Швейцарии Ян Зоммер провёл 84 игры. Футболист дважды играл на чемпионатах мира (2018 и 2022) и, дважды на чемпионатах Европы (2016 и 2020).

Миланский «Интер» рассматривал Зоммера в качестве замены своему основному вратарю Андре Онану, перешедшему в «Манчестер Юнайтед».

источник: «Советский спорт»
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