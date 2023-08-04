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Мостовой: у «Динамо» сильная команда, интересный тренер, но пока трудный период

«Зенит» сыграет с «Динамо» в третьем туре РПЛ.
04 августа 2023 20:00
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Динамо».

«У нас будет анализ игры «Динамо», так что, безусловно, вспомним о матче в Кубке России. У них сейчас сильная команда, интересный тренер, работа которого в «Оренбурге» мне импонировала. Правда, пока трудный период — все новое. Будем играть на победу. После не самых удачных матчей мы обычно просыпаемся и в следующий раз играем намного лучше. Надо исправлять ошибки. С мотивацией точно все будет хорошо», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

Встреча состоится 6 августа, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Динамо» в первых двух турах набрало лишь одно очко и располагается на 12-й позиции в чемпионате страны.

источник: ФК «Зенит»
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