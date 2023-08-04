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«Краснодар» – «Пари НН»: боковой арбитр был заменён из-за травмы

Судья получил повреждение ноги.
04 августа 2023 20:25

В эти минуты в Краснодаре проходит матч третьего тура российской Премьер-лиги, в котором местный одноимённый клуб принимает «Пари НН».

На старте матча травму голеностопа левой ноги получил ассистент главного арбитра Дмитрий Семёнов из Петрозаводска.

Помощь судье оказал матч краснодарского клуба. Место травмированного арбитра занял резервный судья Роман Сафьян.

«Краснодар» в первых двух турах РПЛ нового сезона одержал две победы (над «Динамо» и «Сочи»), «Пари НН» набрал лишь одно очко, уступив «Зениту» и сыграв вничью с «Уралом».

источник: «Советский спорт»
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