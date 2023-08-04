В Замбии отреагировали на обвинения в домогательстве главного тренера сборной к футболисткам

Федерация футбола Замбии FAZ начала собственное расследование инцидента, произошедшего на тренировке сборной во время чемпионата мира в Новой Зеландии и Австралии.

«Все тренировки сборной Замбии снимала на видео медиа-команда FAZ, и там нет таких записей. Кроме того, на всех тренировках присутствовала съёмочная группа ФИФА, прикреплённая к сборной Замбии на чемпионате мира. Мы отмечаем, что FAZ поддерживает самые высокие стандарты честности и всегда требует полного соблюдения этических норм со стороны игроков и официальных лиц на поле и за его пределами. Поэтому мы без колебаний примем дисциплинарные меры в отношении людей, совершивших неправомерные действия, как только получим официальную жалобу или когда нам будут представлены доказательства, касающиеся предполагаемого инцидента», – приводит слова неназванного представителя федерации BBC.

Ранее появилась информация, что несколько футболисток пожаловались на том, что главный тренер женской сборной страны Брюс Мвапе трогал грудь футболистки во время проведения ЧМ-2023. ФИФА также начало расследование инцидента.