«Краснодар» – «Пари НН»: после первого тайма хозяева ведут в счёте

В эти минуты в Краснодаре проходит матч третьего тура Российской Премьер-лиги, в котором местный одноимённый клуб принимает «Пари НН».
На 29-й минуте счёт в матче был открыт – в ворота нижегородцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.
Больше забитых голов в первом тайме зрители не увидели.
«Краснодар» в первых двух турах РПЛ нового сезона одержал две победы (над «Динамо» и «Сочи»), «Пари НН» набрал лишь одно очко, уступив «Зениту» и сыграв вничью с «Уралом».
источник: «Советский спорт»