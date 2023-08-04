«Краснодар» – «Пари НН»: после первого тайма хозяева ведут в счёте

В эти минуты в Краснодаре проходит матч третьего тура Российской Премьер-лиги, в котором местный одноимённый клуб принимает «Пари НН».

На 29-й минуте счёт в матче был открыт – в ворота нижегородцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Больше забитых голов в первом тайме зрители не увидели.

«Краснодар» в первых двух турах РПЛ нового сезона одержал две победы (над «Динамо» и «Сочи»), «Пари НН» набрал лишь одно очко, уступив «Зениту» и сыграв вничью с «Уралом».