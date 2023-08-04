«Лишь бы не сдал». Мостовой назвал лучшего игрока «Спартака» на старте чемпионата

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой назвал Романа Зобнина лучшим футболистом красно-белых на старте сезона-2023/24.

«Бонгонда и Промес - высококлассные игроки. Они постоянно работают с мячом, поэтому всегда на виду. Отдельно отмечу в составе красно-белых Романа Зобнина. Очень уверенно выглядит в первых матчах, полностью покрывает центр поля. Роман напоминает себя образца ЧМ-2018. Лишь бы не сдал. Не знаю, с чем был связан такой спад в его игре, но сейчас Зобнин смотрится уверенно, один из лучших в «Спартаке», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, в первых двух турах чемпионата России «Спартак» обыграл дома «Оренбург» (3:2) и калининградскую «Балтику» (2:1). В групповом этапе Кубка России со счетом 2:1 в гостях был повержен «Краснодар».

В третьем туре РПЛ красно-белые 5 августа сыграют на выезде с казанским «Рубином». Встреча пройдет в Казани, начало в 17.30 по московскому времени.