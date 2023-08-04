«Краснодар» одержал минимальную победу над «Пари НН»

В Краснодаре завершился матч третьего тура российской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором встречались местный одноимённый клуб и нижегородский «Пари НН».

Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте – в ворота нижегородцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Этот грол оказался единственным в матче.

Для «Краснодара» эта победа стала третьей в трёх матча. «Пари НН» набрал лишь одно очко в трёх турах.

Чемпионат России

3-й тур

«Краснодар» - «Пари НН» - 1:0 (1:0)

Гол: Сперцян, 29 (пен).