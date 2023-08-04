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«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну

Чемпион Германии ждет скорейшего ответа из Англии.
04 августа 2023 22:31
автор: Александр Евграфов

Мюнхенская «Бавария» сделала окончательно предложение по нападающему Гарри Кейну, сообщает Sky Germany.

По данным источника, в Германии теперь ждут скорейшего ответа от «Тоттенхэма». Если же получение ответа затянется, то немецкий клуб готов переключиться на другие трансферные цели. «Бавария» предложила «шпорам» более 100 млн евро, с учетом дополнительных выплат и бонусов.

Скорейшего определения своего будущего хочет и сам форвард Кейн, который желал бы решить вопрос трансфера до старта нового сезона. В матче первого тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет 13 августа с «Брентфордом».

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