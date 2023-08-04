«Бавария» сделала окончательное предложение по Кейну

Мюнхенская «Бавария» сделала окончательно предложение по нападающему Гарри Кейну, сообщает Sky Germany.

По данным источника, в Германии теперь ждут скорейшего ответа от «Тоттенхэма». Если же получение ответа затянется, то немецкий клуб готов переключиться на другие трансферные цели. «Бавария» предложила «шпорам» более 100 млн евро, с учетом дополнительных выплат и бонусов.

Скорейшего определения своего будущего хочет и сам форвард Кейн, который желал бы решить вопрос трансфера до старта нового сезона. В матче первого тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграет 13 августа с «Брентфордом».