Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров: хромает не только система подготовки судей, но и сами судьи

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод в первом тайме матча третьего тура РПЛ «Краснодар» - «Пари НН», в котором травму получил лайнсмен Дмитрий Семенов.

«У нас хромает система подготовки арбитров, до начала сезона были сообщения, что некоторые не прошли физические тесты. Теперь не только система подготовки, но и сами судьи хромают. Неудивительно, что некоторые получают травмы. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения. А что касается остальных медицинских пауз - у нас всегда чемпионат был жестким. Только теперь пристальнее следят за здоровьем футболистов», - заявил он в интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

Встреча завершилась минимальной победой «быков». Счёт в матче был открыт на 29-й минуте – в ворота нижегородцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Этот гол оказался единственным в матче.

Для «Краснодара» эта победа стала третьей в трёх матча. «Пари НН» набрал лишь одно очко в трёх турах.