Караваев не исключил, что может перебраться в Европу

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем будущем.

«Зенит» – лучший клуб в России. А как будет дальше – посмотрим. Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если все сложится, почему нет?» – цитирует Караваева Sport24.

Караваев выступает в составе «Зенита» с 2019 года. За команду из Санкт-Петербурга футболист провёл 120 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 15 раз ассистировал партнёрам.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.