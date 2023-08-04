Караваев не исключил, что может перебраться в Европу

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о своем будущем.
«Зенит» – лучший клуб в России. А как будет дальше – посмотрим. Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если все сложится, почему нет?» – цитирует Караваева Sport24.
Караваев выступает в составе «Зенита» с 2019 года. За команду из Санкт-Петербурга футболист провёл 120 матчей, в которых отметился четырьмя голами и 15 раз ассистировал партнёрам.
Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
источник: Sport24.ru