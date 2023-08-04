Юран о судействе: они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать?

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал судейство матча третьего тура РПЛ, в котором его команда на выезде уступила «Краснодару».

«Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. VAR тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?, - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

После этого наставник заявил, что клуб будет обращаться в компетентные инстанции по поводу ряда спорных моментов.

Встреча завершилась минимальной победой «быков». Счёт в матче был открыт на 29-й минуте – в ворота нижегородцев был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян.

Этот гол оказался единственным в матче.

Для «Краснодара» эта победа стала третьей в трёх матча. «Пари НН» набрал лишь одно очко в трёх турах.