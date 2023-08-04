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ПСВ обыграл «Фейенорд» и третий раз подряд завоевал Суперкубок Нидерландов

Судьбу матча решил единственный гол.
04 августа 2023 23:56
автор: Александр Евграфов

Футболисты ПСВ победили «Фейенорд» в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Эйндховена.

Победу принес единственный гол, который на 79-й минуте забил Ноа Ланг.

ПСВ, ставший в прошлом сезоне обладателем Кубка Нидерландов, завоевал Суперкубок страны в 14-й раз в истории и третий раз подряд. Клуб из Эйндховена является рекордсменом по количеству побед в турнире. Чемпион Нидерландов «Фейенорд» является четырехкратным обладателем трофея.

источник: «Советский спорт»
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