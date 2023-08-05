РФС перенес ретроматч между «Спартаком» и сборной России

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин сообщил о переносе ретроматча между московским «Спартаком» и сборной России.

«Да, перенесём матч. Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков «Спартака», кто не сможет быть, без них блекнет антураж. Хотели ещё Валерия Газзаева видеть - он тоже будет в конце августа», - приводит слова Терешина РИА Новости.

Напомним, встреча должна была состояться 18 августа на домашней арене красно-белых.

Ранее от участия в мероприятии отказались Дмитрий Комбаров и Егор Титов. Первый будет в это время готовить свою команду - питерскую «Звезду» к очередному матчу, а второй уже давно запланировал отпуск.