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Килиан Мбаппе в ближайшие часы перейдет в «Реал»

«ПСЖ» решил расстаться с игроком.
05 августа 2023 08:56
автор: Степан Шереметьев

Французский «ПСЖ» договорился с «Реалом» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Goal.

Отмечается, что 24-летний игрок в ближайшие часы подпишет долгосрочный контракт. Отмечается, что парижане согласились пойти на уступки, чтобы заработать на переходе игрока, а не потерять его следующим летом бесплатно.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. «ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.

источник: Goal.com
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