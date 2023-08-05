Килиан Мбаппе в ближайшие часы перейдет в «Реал»

Французский «ПСЖ» договорился с «Реалом» о переходе нападающего Килиана Мбаппе, утверждает Goal.

Отмечается, что 24-летний игрок в ближайшие часы подпишет долгосрочный контракт. Отмечается, что парижане согласились пойти на уступки, чтобы заработать на переходе игрока, а не потерять его следующим летом бесплатно.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. «ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне команды в Японии.