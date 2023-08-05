Игрок «Шахтера» Тейлор: уверен, однажды Мудрик поборется за «Золотой мяч»

Защитник донецкого «Шахтера» Лукас Тейлор поделился мнением о своем бывшем партнере Михаиле Мудрике, ныне выступающем за «Челси». 22-летний Мудрик является самым дорогим футболистом в истории украинского футбола.

В январе он перешел из «Шахтера» в «Челси» за 70 миллионов евро. В 15 матчах АПЛ вингер отличился 2 результативными передачами.

«Мудрик действительно большой талант. Я играл со многими хорошими игроками, но Мудрик другой и имеет невероятный менталитет. Я уверен, что он добьется большого успеха и однажды поборется за «Золотой мяч». Мы не удивились, узнав, что у Мудрика был настоящий и конкретный интерес из АПЛ. Так, как «Шахтер» выступил в еврокубках, и Миша был заметной частью команды — это привлекает внимание», — приводит слова Тейлора.