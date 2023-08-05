Определился первый четвертьфиналист женского чемпионата мира

Футболистки сборной Испании стали первыми четвертьфиналистками женского чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии и Австралии.

В матче 1/8 финала, который состоялся в новозеландском Окленде, испанки разгромили сборную Швейцарии со счетом 5:1.

В составе победительниц дубль на счету Айтаны Бонмати (5-я и 36-я минута), голы также забили Альба Редондо (17), Лайя Кодина (45), реабилитировавшаяся за автогол на 11-й минуте, и Дженифер Эрмосо (70).

В четвертьфинале испанки встретятся с победительницами пары Нидерланды — ЮАР.