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Определился первый четвертьфиналист женского чемпионата мира

В матче 1/8 финала было забито шесть голов.
05 августа 2023 10:58
автор: Александр Евграфов

Футболистки сборной Испании стали первыми четвертьфиналистками женского чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии и Австралии.

В матче 1/8 финала, который состоялся в новозеландском Окленде, испанки разгромили сборную Швейцарии со счетом 5:1.

В составе победительниц дубль на счету Айтаны Бонмати (5-я и 36-я минута), голы также забили Альба Редондо (17), Лайя Кодина (45), реабилитировавшаяся за автогол на 11-й минуте, и Дженифер Эрмосо (70).

В четвертьфинале испанки встретятся с победительницами пары Нидерланды — ЮАР.

источник: «Советский спорт»
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