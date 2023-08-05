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Уборщика в Майами уволили за взятый у Месси автограф

Сотрудник стадиона нарушил нормы профессионального поведения.
05 августа 2023 11:23
автор: Александр Евграфов

Уборщик стадиона «Интер Майами» колумбиец Кристиан Саламанка был уволен после того как взял автограф у футболиста Лионеля Месси, сообщает аргентинское издание La Nacion.

По данным источника, сотруднику вменили нарушение профессиональной этики, которая запрещает обращаться к футболистам.

«Я чистил туалеты в том секторе, где стоят автобусы. Был там, когда подъехал автобус и вышли игроки. Последним был Месси. Я окликнул его, протянул маркер и футболку сборной Аргентины. Он дал мне свой автограф. Сразу же приехала охрана, меня вывели и уволили с работы, но это того стоило», - сказал Саламанка.

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Лионель Месси этим летом перешел из «ПСЖ» за который играл с 2021 года в «Интер Майами».

36-летний аргентинец является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Месси также является семикратным обладателем «Золотого мяча».

источник: La Nacion
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