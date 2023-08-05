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«Вердер» сделал новое предложение «Локомотиву» по Тикнизяну

Немецкий клуб увеличил сумму трансфера.
05 августа 2023 11:28
автор: Александр Евграфов

Бременский «Вердер» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» по трансферу защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна, сообщает портал Tuttomercatoweb.

По данным источника, «Вердер» увеличил свое финансовое предложение до 4 млн евро. Железнодорожники ранее настаивали на 5 млн. Сделка может быть завершена в ближайшее время.

В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян сыграл за «Локомотив» три матча в РПЛ и Кубке России, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

Армянский защитник перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в 2021 году. Нынешний контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt 2,5 млн евро.

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