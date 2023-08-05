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Защитник «Спартака» продолжит карьеру в итальянском клубе

Его действующий контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.
05 августа 2023 11:42
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в «Болонье», сообщает Metaratings.

По информации издания, российский футболист входит в список кандидатов на усиление позиции флангового защитника.

Сообщается, что итальянский клуб пока не делал официального предложения по футболисту. 22-летний футболист выступает за красно-белых с 2022 года.

Его действующий контракт с московской командой рассчитан до 2026 года. В сезоне-2023/24 Хлусевич сыграл за «Спартак» три матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

источник: «Метарейтинг»
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