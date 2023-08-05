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«Манчестер Сити» объявил о подписании хорватского защитника Гвардиола

Клуб подтвердил состоявшийся трансфер футболиста.
«Манчестер Сити» объявил о подписании хорватского защитника Гвардиола
05 августа 2023 12:16
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Манчестер Сити»

Хорватский защитник Йошко Гвардиола перешел в состав «Манчестер Сити», который тренирует испанец Хосеп Гвардиола, сообщается на официальном сайте «горожан».

Гвардиол стал вторым приобретением чемпионов Англии в летнее трансферное окно, ранее контракт был подписан с соотечественником Гвардиола – хорватом Матео Ковачичем.

Как и Ковачич, Гвардиол начинал карьеру в загребском «Динамо», стал двукратным чемпионом Хорватии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а затем перешел в немецкий «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что «горожане» заплатят «Лейпцигу» за трансфер Гвардиола 90 млн евро и 10 млн евро в качестве бонусов. Данная сумма сделает его самым дорогим защитником в истории футбола.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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