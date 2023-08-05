ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Вест Хэма» Мойес может покинуть клуб из-за конфликта с руководством

Победитель Лиги конференций не может договориться по поводу трансферов.
05 августа 2023 12:44
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свой пост из-за конфликта с руководством клуба по поводу трансферной политики, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Мойес не может договориться с новым техническим директором и владельцем клуба по вопросу трансферной политики. При этом тренер был заинтересован в приглашении опытных игроков, например Джеймса Уорд-Прауса и принадлежащих «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и Скотта Мактоминея. Но в руководстве клуба выбрали другой сценарий трансферной кампании.

В субботу «Вест Хэм» проведёт заключительный предсезонный матч, соперником молотобойцев станет леверкузенский «Байер».

В новом сезоне английской премьер-лиги «Вест Хэм» стартует 12 августа матчем с «Борнмутом».

источник: The Daily Mail
Празднование чемпионства «Наполи» помогло поймать преступника, которого разыскивали 11 лет
Его выдала фотография во время праздника.
05.08.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Тоттенхэм» подтвердил переход защитника «Блэкберна» Филлипса
18-летний футболист заключил долгосрочное соглашение.
05.08.2023 13:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
В «Салернитане» прокомментировали информацию о приобретении Алексея Миранчука
В данный момент россиянин является игроком «Аталанты».
05.08.2023 13:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Сборная Японии вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу
Сборная Японии вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу
Следующим соперником команды могут стать действующие чемпионки мира.
05.08.2023 13:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Сити» объявил о подписании хорватского защитника Гвардиола
«Манчестер Сити» объявил о подписании хорватского защитника Гвардиола
Клуб подтвердил состоявшийся трансфер футболиста.
05.08.2023 12:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» подписал контракт с вратарём «Брайтона» Санчесом
В минувшем сезоне на счету голкипера восемь сухих матчей.
05.08.2023 12:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник «Спартака» продолжит карьеру в итальянском клубе
Его действующий контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.
05.08.2023 11:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Вердер» сделал новое предложение «Локомотиву» по Тикнизяну
«Вердер» сделал новое предложение «Локомотиву» по Тикнизяну
Немецкий клуб увеличил сумму трансфера.
05.08.2023 11:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
Уборщика в Майами уволили за взятый у Месси автограф
Сотрудник стадиона нарушил нормы профессионального поведения.
05.08.2023 11:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.