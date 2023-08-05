Главный тренер «Вест Хэма» Мойес может покинуть клуб из-за конфликта с руководством

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свой пост из-за конфликта с руководством клуба по поводу трансферной политики, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Мойес не может договориться с новым техническим директором и владельцем клуба по вопросу трансферной политики. При этом тренер был заинтересован в приглашении опытных игроков, например Джеймса Уорд-Прауса и принадлежащих «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра и Скотта Мактоминея. Но в руководстве клуба выбрали другой сценарий трансферной кампании.

В субботу «Вест Хэм» проведёт заключительный предсезонный матч, соперником молотобойцев станет леверкузенский «Байер».

В новом сезоне английской премьер-лиги «Вест Хэм» стартует 12 августа матчем с «Борнмутом».