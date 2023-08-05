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Сборная Японии вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу

Следующим соперником команды могут стать действующие чемпионки мира.
Сборная Японии вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу
05 августа 2023 13:11
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболистки сборной Японии вышли в четвертьфинал женского чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии и Австралии.

Матч 1/8 финала между сборными Японии и Норвегии в Веллингтоне завершился со счётом 3:1 в пользу японских футболисток.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте благодаря автоголу норвежки Ингрид Энген. Спустя пять минут полузащитница лондонского «Челси» Гуро Райтен восстановила равновесие.

На 50-й минуте гол забила нападающая «Вест Хэма» японка Шимису, а на 81-й минуте окончательный счет установила Хината Миядзава. В четвертьфинале женского ЧМ-2023 Япония встретится с победительницами пары Швеция — США.

Действующими чемпионами мира является команда США, которая уже четыре раза выигрывала главный трофей женского футбола.

источник: «Советский спорт»
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