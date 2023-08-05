В «Салернитане» прокомментировали информацию о приобретении Алексея Миранчука

Спортивный директор итальянской «Салернитаны» Морган Де Санктис отреагировал на информацию о возможном приобретении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее СМИ сообщили, что «Аталанта» предложила «Салернитане» обменять россиянина на форварда Булайе Диа с денежной доплатой.

«Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова агента Sport24.ru.

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 12 миллионов евро.