«Тоттенхэм» подтвердил переход защитника «Блэкберна» Филлипса

Защитник «Блэкберн Роверс» Эшли Филлипс перейдёт в состав «Тоттенхэма», сообщается на официальном сайте «шпор».

18-летний центральный защитник заключил с клубом соглашение, рассчитанное до 2028 года.

Филлипс провёл предыдущие шесть лет в академии «Блэкберн Роверс». С 15 лет он регулярно выступал за юношескую команду, а через год дебютировал за команду до 23 лет.

За главную команду Филлипс впервые сыграл в августе 2022 года. Тогда команда победила «Хартлпул Юнайтед» в четвёртом раунде Кубка лиги — он стал четвёртым самым молодым игроком в истории «Блэкберна» в возрасте 17 лет и 45 дней. Спустя несколько дней он дебютировал и в чемпионате страны в матче с «Вест Бромвичем».

В минувшем сезоне Филлипс провёл за команду 14 матчей во всех турнирах.