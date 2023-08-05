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Празднование чемпионства «Наполи» помогло поймать преступника, которого разыскивали 11 лет

Его выдала фотография во время праздника.
05 августа 2023 13:34
автор: Александр Евграфов

Полиция Италии выследила беглого преступника Винченцо Ла Порту, которого разыскивали более 11 лет, благодаря празднованию чемпионства «Наполи», сообщает Corriere della Sera со ссылкой на департамент неаполитанских карабинеров.

По данным источника, карабинеры увидели разыскиваемого на фото во время празднования чемпионства «Наполи», поклонником которого является мужчина. На снимке подозреваемый отмечал победу неаполитанцев в одном из ресторанов на греческом острове Корфу.

Затем последовала долгая проверка информации, слежка, в которой итальянским сотрудникам правопорядка помогли греческие коллеги, и задержание Ла Порты.

60-летний Ла Порта обвиняется в финансовых преступлениях, мошенничестве и махинациях с налогами. Считается, что он тесно связан с неаполитанской преступной группировкой «каморра».

Ранее в Италии Ла Порта был заочно приговорён к 14 годам и 4 месяцам лишения свободы и входил в сотню самых разыскиваемых преступников страны.

В минувшем сезоне «Наполи» третий раз в своей истории и впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

источник: Corriere della Sera
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