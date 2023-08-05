Стала известна причина, по которой Сперцян может не перейти в «Аякс»

Переход футболиста «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в «Аякс» может не состояться из-за позиции наблюдательного совета нидерландского клуба, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, камнем преткновения стала русофобская позиция членов наблюдательного совета, которые продолжают блокировать попытки спортивного директора клуба Свена Мислинтата организовать трансфер. В руководстве команды считают, что нельзя вести переговоры с российским клубом по этическим и моральным соображениям.

Тем не менее Мислинтат продолжает настаивать на переходе. Ранее сообщалось, что «Аякс» готовит улучшенное предложение по покупке 23-летнего игрока.

Ранее «быки» отклонили предложение в размере восьми с половиной миллионов евро.

Добавим, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За свою карьеру в составе краснодарской команды он провёл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.