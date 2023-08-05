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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Дании Хойлунна

Предыдущим клубом футболиста была итальянская «Аталанта».
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Дании Хойлунна
05 августа 2023 14:51
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Датский нападающий «Аталанты» Расмус Хойлунн перешел в «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Контракт Хойлунна рассчитан до конца июня 2028 года, при этом в нём есть опция продления ещё на сезон. Ранее сообщалось, что трансфер 20-летнего футболиста обошёлся «Манчестер Юнайтед» в более 70 млн евро.

Хойлунн провёл в «Аталанте» лишь один сезон. Итальянский клуб приобрёл его в августе 2022 года у австрийского «Штурма».

В составе сборной Дании футболист забил шесть голов в шести матчах.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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