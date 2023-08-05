«Крылья Советов» — «Ростов»: хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Хубулова

Футболисты «Крыльев Советов» открыли счёт в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Отметим, что игра проходит в Самаре. Встреча обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Гол на 4-й минуте матча забил полузащитник Владимир Хубулов.

Напомним, в первых двух турах самарцы набрали четыре очка, обыграв «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). В свою очередь, подопечные Валерия Карпина также набрали четыре очка. Донская команда победила «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Зенитом» (1:1).