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«Крылья Советов» — «Ростов»: самарский клуб удвоил свое преимущество в матче

Никита Салтыков забил свой дебютный гол в РПЛ.
05 августа 2023 15:15
автор: Александр Евграфов

Футболисты самарских «Крыльев Советов» удвоили своё преимущество в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», забив второй гол за первые 10 минут матча.

Свой дебютный гол в РПЛ забил Никита Салтыков. Ранее на 4-й минуте встречи гол забил Владимир Хубулов.

Напомним, в первых двух турах самарцы набрали четыре очка, обыграв «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). В свою очередь, подопечные Валерия Карпина также набрали четыре очка. Донская команда победила «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Зенитом» (1:1).

источник: «Советский спорт»
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