«Крылья Советов» — «Ростов»: самарский клуб удвоил свое преимущество в матче

Футболисты самарских «Крыльев Советов» удвоили своё преимущество в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом», забив второй гол за первые 10 минут матча.

Свой дебютный гол в РПЛ забил Никита Салтыков. Ранее на 4-й минуте встречи гол забил Владимир Хубулов.

Напомним, в первых двух турах самарцы набрали четыре очка, обыграв «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3). В свою очередь, подопечные Валерия Карпина также набрали четыре очка. Донская команда победила «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Зенитом» (1:1).