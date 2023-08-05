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«Крылья Советов» – «Ростов»: гости отыграли один мяч благодаря голу Комличенко

Встреча 3-го тура РПЛ проходит в Самаре.
05 августа 2023 15:28
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ростова» сократили свое отставание в счете в матче третьего тура российской премьер-лиги с «Крыльями Советов».

На 22-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко остался без опеки в штрафной и точным ударом отправил мяч в ворота Овсянникова. Счет в матче стал 2:1 в пользу «Крыльев Советов», у которых отличились Владимир Хубулов (4-я минута) и Никита Салтыков (10).

Встреча проходит в Самаре. После двух туров у команд по четыре очка. В первых двух турах «Крылья Советов» победили «Ахмат» и сыграли вничью с «Динамо», а «Ростов» победил «Факел» и сыграл вничью с «Зенитом».

источник: «Советский спорт»
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