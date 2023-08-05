Вратарь «МЮ» Онана пропустил гол с центра поля в своем дебютном матче на «Олд Траффорд»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустил гол после удара с центра поля в товарищеском матче с французским «Лансом».

На 23-й минуте Флорьян Сотока сильным ударом с центра поля перекинул мяч через вышедшего далеко из ворот Онана.

Для Онана встреча с «Лансом» является дебютной в составе манкунианцев на домашнем стадионе. Камерунский голкипер перешёл в состав «МЮ» летом этого года из «Интера». По данным СМИ, трансфер обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 57,5 млн евро.

Счёт после первого тайма — 1:0 в пользу французской команды, завершившей минувший сезон в Лиге 1, на втором месте.