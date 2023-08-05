«Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» выигрывают у «Ростова» после первого тайма домашнего матча 3-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1.

Начало встречи было ознаменовано двумя быстрыми голами. На 4-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Владимира Хубулова, а на 10-й минуте Никита Салтыков забил свой первый гол в РПЛ.

«Ростов» сократил отставание на 22-й минуте, когда Николай Комличенко остался без опеки в штрафной и точным ударом отправил мяч в ворота Овсянникова. Но уже на 36-й минуте второй гол Салтыкова вновь закрепил преимущество хозяев поля в два мяча.

В первом тайме предупреждения получили два игрока «Ростова» Комличенко и Алексей Миронов.

После двух туров у команд по четыре очка. В первых двух турах «Крылья Советов» победили «Ахмат» и сыграли вничью с «Динамо», а «Ростов» победил «Факел» и сыграл вничью с «Зенитом».