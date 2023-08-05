Алан Дзагоев может перейти в турецкий «Антальяспор»

33-летний российский футболист Алан Дзагоев, наиболее известный по выступлениям за ЦСКА, может перейти в турецкий клуб «Антальяспор».

Об этом сегодня, 5 августа, сообщает издание Fotospor.

Согласно данным источника, стороны уже несколько раз контактировали между собой, но ещё не договорились о переходе.

Российский полузащитник стал свободным агентом летом 2023 года, после того как его контракт с «Рубином» подошёл к концу. В минувшем сезоне он провёл 20 встреч за казанский клуб в Первой лиге. Дзагоеву удалось забить три года и оформить две результативные передачи.

С 2008 по 2018 год Алан выступал за сборную России, в составе которой провёл 58 матчей.