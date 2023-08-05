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Агент Бальде заявил, что текущий сезон он проведёт лучше, чем предыдущий

Сенегальский нападающий перешёл в «Спартак» в 2022 году.
05 августа 2023 16:06
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского форварда московского «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о будущем своего клиента.

«Кейта очень счастлив в российском клубе. Думаю, этот сезон он проведёт лучше, чем предыдущий», — сказал Пасторелло в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний сенегальский форвард перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Кейта Бальде провёл три матча за красно-белых во всех турнирах. Его действующее контрактное соглашение со «Спартаком» рассчитано до середины 2025 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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