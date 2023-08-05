На матч 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» продано более 17,5 тысячи билетов

Сегодня, 5 августа, в Казани состоится матч в рамках 3-го тура РПЛ, в котором «Рубин» примет на своём поле московский «Спартак».

Встреча состоится на «Ак Барс Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени.

На матч 3-го тура чемпионата России реализовано более 17,5 тысячи билетов. Об этом сообщают источники «Советского спорта».

Игру обслужит судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.

В первых двух турах «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (3:1). «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).