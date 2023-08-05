«Вольфсбург» объявил о покупке Рожерио, которого «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку»

25-летний бразильский защитник Рожерио официально стал игроком немецкого «Вольфсбурга».

Сайт клуба сообщает, что контракт с экс-игроком «Сассуоло» рассчитан до 30 июля 2027 года.

«Я очень рад своему переходу в «Вольфсбург». Это важный шаг для меня, и я убеждён, что принял правильное решение для себя и своей карьеры. Это большой вызов — проявить себя в Бундеслиге, и для меня большая честь — играть за цвета «Вольфсбурга», — заявил Рожерио.

Напомним, в текущее летнее трансферное окно бразильского защитника хотел приобрести московский «Спартак». Джованни Карневали, занимающий пост генерального директора «Сассуоло», говорил о том, что красно-белые предлагали 8 млн евро за Рожерио. Однако клуб Серии А отказался продавать бразильца в РПЛ, так как они «не хотят иметь дело с Россией».