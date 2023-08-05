Расмус Хойлунн высказался о своём переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Аталанты» Расмус Хойлунн объяснил, почему принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Ни для кого не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на «Олд Траффорд» в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед». Невероятно рад возможности воплотить мечту в реальность. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать шаг вперёд и играть в команде мирового уровня», — приводит слова 20-летнего игрока пресс-служба «красных дьяволов».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Хойлунна из «Аталанты» сегодня, 5 августа. Датский игрок заключил с английским клубом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что сумма трансфера за нападающего составила более 70 миллионов евро.