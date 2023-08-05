Бонгонда и Промес выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином» в РПЛ

Тренерские штабы «Рубина» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало матча – в 17:30 по московскому времени.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Апшацев, Иву, Фамейе, Даку.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

Добавим, в настоящее время «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после двух матчей. «Спартак» располагается на втором месте, имея в своём активе шесть очков.